Окремі категорії громадян України отримали підвищені пенсії у квітні.

Про це стало відомо з повідомлення прес-служби Мінсоцполітики.

При цьому деякі українці отримають пенсії, які в середньому стали вище на півтори тисячі гривень. Так, йдеться про сім'ї загиблих військовослужбовців.

Зокрема, у квітні перерахунок пенсій торкнувся працюючих пенсіонерів. Їх виплати стали вище через збільшення стажу роботи. Однак при цьому свої підвищені виплати вони отримають тільки влітку. Причому тоді їм будуть виплачуватися компенсації відразу за кілька місяців.

Ще однією категоріій громадян є ті, кому підвищили пенсії - члени сімей загиблих військових. Таких в Україні налічується понад 2,2 тисячі осіб. Їм значно підняли виплати. Згідно з даними Мінсоцполітики в середньому їх пенсії стали вище на 1500 гривень.

Так, мінімальні пенсії цієї категорії громадян на даний момент складають: по 7800 гривень - на кожного з батьків і по 6100 – на кожну дитину.

Такі ж розміри і правила виплат діють і для сімей загиблих добровольців територіальної оборони. Крім цього, українці, які вступили в тероборону в якості добровольців, поряд з учасниками бойових дій ,у разі отримання інвалідності, отримавши право на виплати, які призначаються особам з інвалідністю внаслідок війни.

Вони також зможуть достроково вийти на пенсію, як і учасники бойових дій. Так, жінкам можна буде вийти на заслужений відпочинок в 50 років, а чоловікам – в 55. Однак для цього є умова: їх страховий стаж до моменту дострокового виходу на пенсію повинен бути не менше 20 років для жінок і не менше 25 років для чоловіків.

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