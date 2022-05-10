Отдельные категории граждан Украины получили повышенные пенсии в апреле.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Минсоцполитики.
При этом некоторые украинцы удостоились пенсий, которые в среднем стали выше на полторы тысячи гривен. Так, говорится о семьях погибших военнослужащих.
В часности,в апреле пересчет пенсий коснулся работающих пенсионеров. Их выплаты стали выше из-за увеличения стажа работы. Однако при этом свои повышенные выплаты они получат только летом. Причем тогда им будут выплачиваться компенсации сразу за несколько месяцев.
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
"Отомстим": оборвалась жизнь известного офицера, чей подвиг спас украинскую морскую авиацию
Военный аналитик раскрыл, в чем ВСУ существенно превосходят оккупантов: «Действия Украины позволяют…»
"Аж слезы на глазах": Катя Осадчая впечатлила видом с округлившимся животиком, жена Монатика оценила
Уже не до 2035-го: Арестович "обновил" свой прогноз по срокам войны
Еще одной категориий граждан являются те, кому повысили пенсии – члены семей погибших военных. Таких в Украине насчитывается более 2,2 тысячи человек. Им значительно подняли выплаты. Согласно данным Минсоцполитики в среднем их пенсии стали выше на 1500 гривен.
Так, минимальные пенсии этой категории граждан на данный момент составляют: по 7800 гривен - на каждого из родителей и по 6100 – на каждого ребенка.
Такие же размеры и правила выплат действуют и для семей погибших добровольцев территориальной обороны. Помимо этого, украинцы, вступившие в тероборону в качестве добровольцев, наряду с участниками боевых действий, в случае получения инвалидности ,получа право на выплаты, которые предназначаются лицам с инвалидностью вследствие войны.
Они также смогут досрочно выйти на пенсию, как и участники боевых действий. Так, женщинам можно будет выйти на заслуженный отдых в 50 лет, а мужчинам – в 55. Однако для этого есть условие: их страховой стаж к моменту досрочного выхода на пенсию должен быть не менее 20 лет для женщин и не менее 25 лет для мужчин.
Напомним, Шмыгаль предупредил, что будет с инфляцией и курсом доллара: "НБУ прогнозирует, что до конца года...".
Также стало известно, что Украину будут восстанавливать в три этапа, Шмыгаль озвучил подробности.
Как сообщалось, в Украине изменились правила ввоза евроблях, что нужно знать.