Умови, в яких зараз живуть десятки тисяч люде в Маріуполі, можуть призвести до масових смертей жителів.

До кінця цього року в Маріуполі можуть померти понад 10 тисяч людей через нестерпні умови, в яких їм доводиться жити. Про це розповів радник мера міста Петро Андрющенко у своєму телеграм-каналі.

За словами радника, зараз в Маріуполі залишаються приблизно 150-170 тисяч осіб, і вмирають люди не тільки через дії окупантів, але також через умови, які росіяни створили в місті.

"Люди продовжують жити в повній антисанітарії. Погане харчування, якість води, відсутність можливості прати речі, відсутність медичної допомоги. Плюс-психологічний стан стресу. Все це про різке зниження імунітету. Зараз ми бачимо смертельну карусель, коли на місці ексгумованих загиблих у дворах багатоповерхівок з'являються нові могили. Без обстрілів і бойових дій. Зараз люди мруть від болю і де-факто епідемії", - написав Андрющенко.

Він також підкреслив, що якщо цю ситуацію не зупинити, а поки "навіть немає натяку на це", то в місті очікується різке зростання смертності серед населення. За прогнозом радника мера, до кінця року ця цифра може досягти понад 10 тисяч смертей. "Насправді - це просто жах. Чума 21 століття як вона є", - підсумував Андрющенко.

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