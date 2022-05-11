Оккупанты, которых понабирали в так называемых республиках «ДНР» совсем не рады воевать против ВСУ. Кроме того, мобилизованные оккупанты сравнивают свою армию с «зоной». Об этом стало известно благодаря новому перехвату СБУ.

Также оккупанты обвиняют руководство рф в обмане и манипуляциях и не знают когда смогут вернуться домой.

«Говорят, что типа «нас тут нет». И вот мы опасаемся, что нас полгода здесь держать будут… Тут у нас у всех настроения уже упаднические… Если б хотя бы точно сказали какие-то даты... Даже на зоне человек сидит – он знает свой срок. Будет хорошо себя вести – выпустят раньше. А тут вот такая фигня», – говорит оккупант.

Он рассказывает, что оккупанты настолько хотят выжить, что откровенно саботируют приказы руководства.

«Мы сейчас как-то даже и не спешим с выполнением приказов. Потому что иногда они меняются на противоположные», – добавляет оккупант.

Напомним, что оккупанты готовятся к мятежам из-за действий командиров.

Как сообщала Politeka, солдаты рф хотят скрыть участие в боях, боясь мести.

Также Politeka писала, что жена оккупанта мечтает мучить украинских детей, перехват СБУ.