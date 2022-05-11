Окупанти знову провокують екологічну катастрофу в зоні бойових дій. Як відомо, раніше російські загарбники вже не раз обстрілювали склади з хімічними речовинами.
Про це йдеться в заяві Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації.
Так, в Краматорському районі в результаті обстрілу був пошкоджений склад з аміачною селітрою. На фото, що потрапили в мережу, помітно велика хмара рудого диму.
Також влада поінформувала, що мирним жителям слід бути обережними, хоч «безпосередньої загрози для життя» людей у Слов'янській громаді немає.
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Ми також писали, окупанти відправляють на війну випускників училищ і починають боротьбу за переділ влади. Про це повідомили в Головному управлінні розвідки.
Прихована конкуренція серед вищого військового керівництва Росії існувала до початку повномасштабного вторгнення. Однак зараз цей процес набув нового розмаху і Генеральний штаб РФ перетворився на клубок скорпіонів.
Нагадаємо, що окупанти готуються до заколотів через дії командирів.
Як повідомляла Politeka, солдати рф хочуть приховати участь у боях, боячись помсти.
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