Очевидно одно: «руzzкий мир» - это и есть современный нацизм, какими бы лозунгами и целями он ни прикрывался.

«Мирные жители» рф призывают своих солдат убивать и пытать украинских детей. Этот шокирующий перехват СБУ удалось сделать под Харьковом, где вражеский оккупант по телефону разговаривал со своей женой из рф.

Она живет в приграничном с Украиной городе, куда насильно эвакуируют наших граждан.

Это существо женского пола возмутило, что украинские дети отказались рисовать символику к празднованию «Дня победы». Поэтому она предложила наказать их бесчеловечными пытками:

«Я бы им наркотики вколола, если бы работала, смотрела бы им в глаза и сказала бы: Сдыхайте, мучайтесь. Я бы им пи*ьки резала, звёзды на спинах вырезала, и вообще по уху бы каждый день отрезала, по пальцу, чтобы им больно так было», – говорит рашистка.

Даже самого оккупанта шокировали эти слова и он не знал, что ответить.

«Очевидно одно: «руzzкий мир» - это и есть современный нацизм, какими бы лозунгами и целями он ни прикрывался. Именно поэтому мы должны защитить от него свою Родину!», – сделали выводы в СБУ.

Напомним, что оккупанты готовятся к мятежам из-за действий командиров.

Как сообщала Politeka, оккупанты истерично жалуются на невыносимую службу на острове Змеиный.

Также Politeka писала, что оккупант проговорился, куда деваются тела российских солдат.