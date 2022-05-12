Про це повідомили синоптик Наталка Діденко, а також фахівці Укргідрометцентру.
Так, Діденко у своєму прогнозі повідомила, що 12 травня літо проведе в Україні свою «попередню презентацію». Це проявиться в незвично високій для Травня температурі-аж до + 29 градусів.
Однак, на ідеальний літній день в середині травня розраховувати не доводиться: погоду зіпсує сильний вітер місцями з штормовими поривами до 15-20 м/с.
Вночі та вранці очікується переважно суха погода, проте вдень на заході пройдуть грозові дощі. До вечора вони прийдуть і в північні регіони країни.
На Сході, Півдні та в центрі країни опади малоймовірні.
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Найвищі температури вдень спостерігатимуться у західних областях-від + 25 до 28 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться до +29 градусів.
На півночі і в центрі України, а також на півдні за винятком Херсонської області та Криму, очікується від +25 до +27 градусів.
На Сході, а також у Херсонській області та Криму вдень повітря прогріється до +21...+23 градусів.
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