В Україну прийде повноцінна літня спека з грозами і дощем.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко, а також фахівці Укргідрометцентру.

Так, Діденко у своєму прогнозі повідомила, що 12 травня літо проведе в Україні свою «попередню презентацію». Це проявиться в незвично високій для Травня температурі-аж до + 29 градусів.

Однак, на ідеальний літній день в середині травня розраховувати не доводиться: погоду зіпсує сильний вітер місцями з штормовими поривами до 15-20 м/с.

Вночі та вранці очікується переважно суха погода, проте вдень на заході пройдуть грозові дощі. До вечора вони прийдуть і в північні регіони країни.

На Сході, Півдні та в центрі країни опади малоймовірні.

Найвищі температури вдень спостерігатимуться у західних областях-від + 25 до 28 градусів. Найспекотніше буде на Закарпатті, де стовпчики термометрів піднімуться до +29 градусів.

На півночі і в центрі України, а також на півдні за винятком Херсонської області та Криму, очікується від +25 до +27 градусів.

На Сході, а також у Херсонській області та Криму вдень повітря прогріється до +21...+23 градусів.

Нагадаємо, Україна отримає рекордну суму допомоги від США.

Як повідомляла Politeka, в офісі президента знайшли рішення, коли українці отримають достатньо бензину.

Також Politeka писала, що у Приватбанку зробили важливу заяву для тисяч українців.