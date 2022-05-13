Відповідний графік 13 травня опублікував у своєму Телеграм-каналі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Як відомо, цього року через війну було прийнято рішення замість ЗНО провести національний мультипредметний тест. Згідно з графіком, він буде проводитися в три сесії:
- основна: 18 Липня - 10 серпня;
- додаткова: 16-20 серпня;
- спеціальна: 12-16 вересня.
Для участі в основній сесії абітурієнти повинні будуть з 20 травня по 7 червня підтвердити бажання здавати НМТ, з 21 червня по 7 липня вибрати населений пункт, в якому вони зможуть пройти тест, до 12 липня вони отримають інформацію про час і місце проходження тесту. Сам НМТ проводитиметься 18 Липня – 10 серпня. Результати абітурієнти дізнаються до 12 серпня.
Для участі у додатковій сесії потрібно буде створити реєстраційну картку з 10 до 20 Червня. З 8 по 18 липня абітурієнти повинні підтвердити бажання здавати НМТ, а з 1 по 10 серпня вони зможуть вибрати населений пункт, в якому складатимуть тест.
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Подача заявок для участі у спеціальній сесії здійснюватиметься з 1 по 7 вересня. Потім до 10 вересня учасники тестування повинні будуть вибрати населений пункт для здачі НМТ.
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Також Politeka писала, що ЗНО-2022: для абітурієнтів проведуть додаткову сесію тесту.