Стало відомо, коли українські абітурієнти проходитимуть тестування, яке цього року замінить зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО).

Відповідний графік 13 травня опублікував у своєму Телеграм-каналі міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Як відомо, цього року через війну було прийнято рішення замість ЗНО провести національний мультипредметний тест. Згідно з графіком, він буде проводитися в три сесії:

основна: 18 Липня - 10 серпня;

додаткова: 16-20 серпня;

спеціальна: 12-16 вересня.

Для участі в основній сесії абітурієнти повинні будуть з 20 травня по 7 червня підтвердити бажання здавати НМТ, з 21 червня по 7 липня вибрати населений пункт, в якому вони зможуть пройти тест, до 12 липня вони отримають інформацію про час і місце проходження тесту. Сам НМТ проводитиметься 18 Липня – 10 серпня. Результати абітурієнти дізнаються до 12 серпня.

Для участі у додатковій сесії потрібно буде створити реєстраційну картку з 10 до 20 Червня. З 8 по 18 липня абітурієнти повинні підтвердити бажання здавати НМТ, а з 1 по 10 серпня вони зможуть вибрати населений пункт, в якому складатимуть тест.

Подача заявок для участі у спеціальній сесії здійснюватиметься з 1 по 7 вересня. Потім до 10 вересня учасники тестування повинні будуть вибрати населений пункт для здачі НМТ.

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