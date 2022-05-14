Вночі 13 травня померла відома балерина, педагог класичного танцю і сценічної практики Харківської балетної школи Тетяна Черкасова. Про це повідомили на сторінці навчального закладу в Facebook.

"Повірити неможливо... Вона пішла... Пішла сьогодні вночі, дуже тихо і витончено, як і належить справжній балерині. Тетяна Олександрівна Черкасова - маленька, тендітна, скромна, цілеспрямована, яка тонко відчуває цей світ. Прекрасна балерина, чудовий педагог. По всьому світу її учні служать мистецтву балету, з вдячністю і теплотою згадуючи уроки з нею. Шлях від "бридких каченят" до "прекрасних балетних лебедів" з нею пройшов не один випуск", - написали колеги.

Тетяна Черкасова була випускницею Мінського хореографічного училища. Вона танцювала практично всі провідні партії в трупі Харківського театру опери та балету ім. Лисенка.

"Особливо хороша була в ролі Білосніжки. Приголомшливі балетні образи, чудова техніка, точність хореографії", - зазначили в Харківській балетній школі.

"Пам'ятаємо завжди... Любимо... Вдячні за беззавітне служіння мистецтву балету... Вдячні за те, що школа була частиною її життя", — зворушливо сказано в повідомленні.

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