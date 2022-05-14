Генштаб України повідомив про те, що росіяни відводять свої війська з-під Харкова. А на Ізюмському напрямку ЗСУ пішли в контратаку.
Подію прокоментував журналіст Олександр Невзоров.
"Путінська армія, бита і знекровлена, біжить з-під Харкова, залишаючи гори своєї горілої і понівеченої техніки, а так само тисячі трупів.
Як завжди буває після поспішного відступу путінців, села і дрібні містечка, в яких стояли війська РФ, виявляться сповнені масовими похованнями мирного населення, вбитого заради забави.
Слід зазначити, що цей, глобальний військовий успіх України ніяк не пов'язаний ні з Ленд-лізом, ні з новою зброєю НАТО. Воно ще освоюється і тільки-тільки вводиться в битви. Коли буде освоєно і введено-путінській армії кінець по всіх фронтах", - пише Невзоров.
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