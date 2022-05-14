У травні імпорт зріс у 15 разів порівняно з березнем.

Окупанти з початку вторгнення навмисно руйнували наші нафтобази, Кременчуцький НПЗ. Ці дії вплинули на ринок, тому в Україні були змушені повністю перебудовувати логістику. Зараз в країні працюють над збільшенням імпорту пального. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко виданню forbes.

За словами міністра, у травні імпорт зріс автомобільним транспортом у 15 разів порівняно з березнем, річковим транспортом і залізницею – у 5 разів.

"Обсяги імпорту зростають щодня. Таких обсягів пального цими напрямками ми ніколи раніше не завозили. Проблема дефіциту пального буде вирішена найближчим часом. Не можу називати більш конкретні терміни з урахуванням ситуації безпеки" - говорить Галущенко.

При цьому він додав, що зараз не виключається недобросовісна дія "гравців ринку", так як деякі ділянки могли спеціально створити якийсь гострий дефіцит для підняття цін.

"Очевидно, є випадки, коли деякі намагаються максимально заробити на людях в умовах війни. Це навіть не недобросовісна конкуренція, за це потрібно розстрілювати. Повинні бути відповідні дії силових структур Антимонопольного комітету. Вони розберуться" - уклав міністр.

Також раніше повідомлялося, в офісі президента України заявили, що ситуація з паливом на заправках покращиться найближчим часом. Найближчим часом все більше АЗС будуть відкриватися і реалізовувати пальне, а також створювати стратегічні запаси пального.

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Також повідомлялося, що Україна зможе подолати дефіцит палива, але радіти рано - що буде з цінами.

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