В мае импорт вырос автомобильным транспортом в 15 раз по сравнению с мартом.

Оккупанты с начала вторжения намерено разрушали наши нефтебазы, Кременчугский НПЗ. Эти действия повлияли на рынок, поэтому в Украине были вынуждены полностью перестраивать логистику. Сейчас в стране работают над увеличением импорта горючего. Об этом рассказал министр энергетики Украины Герман Галущенко изданию forbes.

По словам министра, в мае импорт вырос автомобильным транспортом в 15 раз по сравнению с мартом, речным транспортом и железной дорогой – в 5 раз.

«Объемы импорта растут каждый день. Таких объемов горючего этими направлениями мы никогда раньше не завозили. Проблема дефицита горючего будет решена в ближайшее время. Не могу называть более конкретные термины с учетом ситуации безопасности» - говорит Галущенко.

При этом он добавил, что сейчас не исключается недобросовестное действие «игроков рынка», так как некоторые участки могли специально создать некий острый дефицит для поднятия цен.

«Очевидно, есть случаи, когда некоторые пытаются максимально заработать на людях в условиях войны. Это даже не недобросовестная конкуренция, за это нужно расстреливать. Должны быть соответствующие действия силовых структур Антимонопольного комитета. Они разберутся» - заключил Министр.

Также ранее сообщалось, в Офисе президента Украины заявили, что ситуация с топливом на заправках улучшиться в ближайшее время. В ближайшее время все больше АЗС будут открываться и реализовывать горючее, а также создавать стратегические запасы горючего.

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