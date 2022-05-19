Соответствующий законопроект был внесен в Раду 17 мая, пишет Politeka.net.

Инициаторы законопроекта указывают, что «в условиях правового режима военного или чрезвычайного состояния управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения влечет конфискацию транспортного средства с последующей передачи на нужды подразделений ВСУ, МВД, или ГСЧС (по решению Кабмина или уполномоченного органа).

розтаможка, евробляхи, авторынок

Добавим, что в ряде регионов еще с марта у нетрезвых водителей конфискую авто и передают их в ВСУ или ТРО.

Ранее, напомним, стало известно, что на украинских дорогах возобновили видеофиксацию нарушения ПДД.

Популярные статьи сейчас

"Вышли с белым флагом": выяснилось, что на самом деле сейчас происходит на "Азовстали"

Понесли потери и отступили: оккупанты провалили наступление сразу на четырех направлениях

Дверь вылетела на улицу: Днепропетровщину накрыли из "Градов" и "Ураганов", фото последствий

Беда настигла Лесю Никитюк, звезда не стала молчать: "Что конкретно я тут нарушила..."

ВСУ уничтожили командный пункт с российскими офицерами: у врага большие потери
Показать еще

Так, по словам первого заместителя министра МВД Украины Евгения Енина, сейчас наблюдается значительное увеличение количества участников дорожного движения, как в Киеве, так и по всей стране, поэтому возобновляется видеофиксация.

«"Через несколько дней мы уже запустим камеры автоматической фиксации превышения скорости, потому, что это одна из наибольших причин ДТП, которые происходят и которые производят к гибели и травмированию многих людей", - заявлял в свою очередь глава МВД Монастырский после страшного ДТП в Ровенской области.

Также сообщалось, что у злостных нарушителей правил парковки будут изымать автомобили для нужд ВСУ – такое решение приняли в Ужгороде.

Кроме того Politeka.net писала о новых ценах на топливо.