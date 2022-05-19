Соответствующий законопроект был внесен в Раду 17 мая, пишет Politeka.net.
Инициаторы законопроекта указывают, что «в условиях правового режима военного или чрезвычайного состояния управления транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического опьянения влечет конфискацию транспортного средства с последующей передачи на нужды подразделений ВСУ, МВД, или ГСЧС (по решению Кабмина или уполномоченного органа).
Добавим, что в ряде регионов еще с марта у нетрезвых водителей конфискую авто и передают их в ВСУ или ТРО.
Ранее, напомним, стало известно, что на украинских дорогах возобновили видеофиксацию нарушения ПДД.
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Так, по словам первого заместителя министра МВД Украины Евгения Енина, сейчас наблюдается значительное увеличение количества участников дорожного движения, как в Киеве, так и по всей стране, поэтому возобновляется видеофиксация.
«"Через несколько дней мы уже запустим камеры автоматической фиксации превышения скорости, потому, что это одна из наибольших причин ДТП, которые происходят и которые производят к гибели и травмированию многих людей", - заявлял в свою очередь глава МВД Монастырский после страшного ДТП в Ровенской области.
Также сообщалось, что у злостных нарушителей правил парковки будут изымать автомобили для нужд ВСУ – такое решение приняли в Ужгороде.
Кроме того Politeka.net писала о новых ценах на топливо.