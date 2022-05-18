Як випливає з документа, який було опубліковано виданням ZN.UA, навіть якщо брати за орієнтир ціни даного дрібного опту, то вони перевищать останні роздрібні ціни, коли держава намагалася впливати на процес ціноутворення через регулювання, на 50% і більше.

Нагадаємо, раніше уряд призупинив цінове регулювання на паливо.

Як повідомляла перший віце-прем'єр-міністр-міністр економіки України Юлія Свириденко, очікується, що граничні ціни на дизельне паливо при цьому будуть не вище 58 грн за літр, а на бензин - 52 гривні за літр.

Свириденко також пообіцяла, що якщо оператори ринку будуть зловживати цінами, то держава буде їх за це карати.

Крім того, міністр запевнила, що з кожним тижнем ситуація на українських заправках буде стає все «краще і краще», а черги будуть зменшуватися.

Оптимістичним прогнозом ділився і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, проблема з паливом незабаром повинна скоро вирішитися: кількість бензовозів, які везуть в Україну пальне, зросла на третину щодня по відношенню до початку травня на тлі його дефіциту на автозаправних станціях.

Тим часом черги на заправках досягали таких розмірів, що деякі автолюбителі навіть почали продавати місця.

Так, на українському сайті для оголошень можна знайти людей, які в різних містах готові стояти на АЗС за бензином, газом або дизелем. У Дніпрі, наприклад, чоловік пропонує свої "послуги" за 100 гривень на годину і додаткову оплату у вигляді 50 грн "на каву". У Нікополі автор оголошення вказав, що за кожну годину, проведену в черзі, він буде брати по 40 гривень, також йому буде потрібно заплатити 50 грн додатково.

Причин проблем з паливом називали кілька. По-перше, зросло споживання - люди повертаються в українські міста не дивлячись на те, що війна триває. По-друге, позначилося закриття окремих заправних мереж і, звичайно ж, знищення сховищ – росіяни цілеспрямовано обстрілюють склади з українським паливом.

Також повідомлялось, що Кабмін різко змінив граничні ціни на бензин і дизпаливо - чого чекати українцям на АЗС.

У свою чергу, експерти заговорили про заборону продавати бензин у роздріб.