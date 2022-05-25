Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні банку. Без доплат можна користуватися у таких країнах: Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва, Франція, Болгарія, Іспанія, Естонія, Латвія, Австрія, Нідерланди та Чехія.

«Ви зможете користуватися гігабайтами, хвилинами та SMS, які входять у ваш тариф. Також вам надаватиметься безлім на вхідні дзвінки», - йдеться у повідомленні Київстара.

Також мобілний оператор наголосив на важливому моменті: якщо у вас вже підключено будь-який роумінговий пакет, спочатку дочекайтеся завершення терміну дії або відключіть його.

Відповідаючи на питання щодо термінів цих умов, у Київстар зазначили, що точної дати у них немає.

«Якщо у вас тариф передплати, ви не зможете користуватися спеціальними умовами роумінгу, доки не закінчиться терміну дії підключеного пакета або ви його не відключите самостійно. Якщо у вас контрактний тариф, "Роумінг як вдома" автоматично активується, а ваш підключений роумінговий пакет не буде використовуватися доки не вичерпаються 15 ГБ, 500 хв та 50 SMS», - також попередили в Київстарі.

Нагадаємо, за останніми даними, понад 5 мільйонів переїхали до країн ЄС, тікаючи від війни.

Найбільша кількість людей – понад 3 мільйони переїхало до Польщі, і щонайменше половина з них там і залишається. Понад 1 мільйон громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС. Водночас, ігноруючи міжнародне право, росія примусово депортує українців із тимчасово окупованих територій до Росії.

Йдеться, зокрема, про примусові депортації українців, а також про так звані фільтраційні табори. З 24 лютого з України до Росії виїхало близько 700 тис. осіб, більше 100 тис. з них - діти.

Нагадаємо, раніше у ПриватБанку дали пояснення щодо виплат ВПО – коли чекати грошей на картку.

Також повідомлялося, що у Мінфіні зробили жорстку заяву щодо збільшення податків.

Крім того Politeka.net писала, що українців попередили про підозрілі дзвінки та повідомлення.