Про це, як пише Politeka.net, йдеться у повідомленні банку. Без доплат можна користуватися у таких країнах: Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва, Франція, Болгарія, Іспанія, Естонія, Латвія, Австрія, Нідерланди та Чехія.
«Ви зможете користуватися гігабайтами, хвилинами та SMS, які входять у ваш тариф. Також вам надаватиметься безлім на вхідні дзвінки», - йдеться у повідомленні Київстара.
Також мобілний оператор наголосив на важливому моменті: якщо у вас вже підключено будь-який роумінговий пакет, спочатку дочекайтеся завершення терміну дії або відключіть його.
Відповідаючи на питання щодо термінів цих умов, у Київстар зазначили, що точної дати у них немає.
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«Якщо у вас тариф передплати, ви не зможете користуватися спеціальними умовами роумінгу, доки не закінчиться терміну дії підключеного пакета або ви його не відключите самостійно. Якщо у вас контрактний тариф, "Роумінг як вдома" автоматично активується, а ваш підключений роумінговий пакет не буде використовуватися доки не вичерпаються 15 ГБ, 500 хв та 50 SMS», - також попередили в Київстарі.
Нагадаємо, за останніми даними, понад 5 мільйонів переїхали до країн ЄС, тікаючи від війни.
Найбільша кількість людей – понад 3 мільйони переїхало до Польщі, і щонайменше половина з них там і залишається. Понад 1 мільйон громадян України вже зареєструвалися на тимчасовий захист у країнах ЄС. Водночас, ігноруючи міжнародне право, росія примусово депортує українців із тимчасово окупованих територій до Росії.
Йдеться, зокрема, про примусові депортації українців, а також про так звані фільтраційні табори. З 24 лютого з України до Росії виїхало близько 700 тис. осіб, більше 100 тис. з них - діти.
Нагадаємо, раніше у ПриватБанку дали пояснення щодо виплат ВПО – коли чекати грошей на картку.
Також повідомлялося, що у Мінфіні зробили жорстку заяву щодо збільшення податків.
Крім того Politeka.net писала, що українців попередили про підозрілі дзвінки та повідомлення.