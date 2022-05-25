Об этом, как пишет Politeka.net, говорится в сообщении банка. Без доплат можна пользоваться в таких странах: Польша, Словакия, Румыния, Венгрия, Молдова, Германия, Италия, Литва, Франция, Болгария, Испания, Эстония, Латвия, Австрия, Нидерланды и Чехия.

"Вы сможете пользоваться гигабайтами, минутами и SMS, которые входят в ваш тариф. Также вам будет предоставляться безлим на входящие звонки", - говорится в сообщении Киевстара.

Также мобилный оператор отметил важный момент: если у вас уже подключен любой роуминговый пакет, сначала дождитесь завершения срока действия или отключите его.

Отвечая на вопрос о сроках этих условий, в Киевстар отметили, что точной даты у них нет.

"Если у вас тариф подписки, вы не сможете пользоваться специальными условиями роуминга, пока не истечет срока действия подключенного пакета или вы его не отключите самостоятельно. Если у вас контрактный тариф, "Роуминг как дома" автоматически активируется, а ваш подключенный роуминговый пакет не будет использоваться пока не иссякнут 15 ГБ, 500 минут и 50 SMS", - также предупредили в Киевстаре.

Напомним, по последним данным, более 5 миллионов переехали в страны ЕС, убегая от войны.

Наибольшее количество людей - более 3 миллионов переехало в Польшу, и по меньшей мере половина из них там и остается. Более 1 миллиона граждан Украины уже зарегистрировались на временную защиту в странах ЕС. В то же время, игнорируя международное право, россия принудительно депортирует украинцев с временно оккупированных территорий в россию.

Речь идет, в частности, о принудительных депортациях украинцев, а также о так называемых фильтрационных лагерях. С 24 февраля из Украины в рф выехало около 700 тыс. человек, более 100 тыс. из них – дети.

Напомним, ранее в Приватбанке дали объяснения относительно выплат ВПЛ - когда ждать денег на карту.

Также сообщалось, что в Минфине сделали жесткое заявление об увеличении налогов.

Кроме того Politeka.net писала, что украинцев предупредили о подозрительных звонках и сообщениях.