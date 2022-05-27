Українцям на тимчасово окупованих територіях пояснили, як буде оформлятися пенсія за віком.

Так, на офіційній сторонці ПФУ в Facebook одна з користувачок спитала, як тепер можна оформити пенсію за віком людям на окупованих територіях.

«Це єдине джерело доходу у людей. Виїхати з території можливості не мають», - пояснила жінка.

Також про схожу проблему повідомила ще одна користувачка Facebook:

"Є питання стосовно оформлення пенсії. Моєму батьку 21 лютого виповнилося 60 років, але через початок війни він не встиг її оформити... Проживає в м. Волноваха.. Зараз це окупована територія. Як оформити тепер пенсію?".

В ПФУ відповіли, що пенсія за віком може призначатись автоматично, якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий до 2004 року ( роботодавцем чи застрахованою особою було подано на переведення в електронний вигляд трудову книжку).

Якщо стажу в РЗО недостатньо, то пенсію буде призначено за заявою, яку можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Також в ПФУ підкреслили, що якщо заява про призначення пенсії за віком буде подана не пізніше трьох місяців з дня досягнення пенсійного віку, пенсію буде призначено з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку (якщо 60 років виповнилось, наприклад 1 березня, то трьохмісячний період до 1 червня 2022 року).

«Якщо звернення за пенсією буде пізніше – пенсію призначать з дати звернення за нею», - пояснили в ПФУ.

Перелік основних документів, що необхідно подати до сервісного центру, такий: паспорт, ідентифікаційний код, документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про очне навчання, військовий квиток та ін.), довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000 року (за бажанням), реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк), фотографія для пенсійного посвідчення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, як нараховуються зарплати військовим і чому суми можуть відрізнятись.

Також Politeka писала, що чотири доплати чекають українських пенсіонерів цього літа.

Крім того Politeka повідомляла, що НБУ прийняв низку кардинальних рішень.