Клієнтка ПриватБанку повідомила про жахливу подію – з її карток зникла велика сума грошей, на яку вона планувала жити разом з дітьми і мамою.

Так, у своєму відгуку про роботу ПриватБанку клієнтка розповіла, що з її трьох карток зникли 70 800 гривень.

"З кредитної та соціальної карток без моєї участі, без мого відома. Дані карток нікому не передавала, жодного разу не здійснювала інтернет-покупки. На картках був ліміт на переказ, але під час переказу ліміт був скасований шахраями. Я направила Приватбанку декілька запитів на повернення моїх грошей", - розповіла клієнтка.

За її словами, підтвердження платежів було здійснено з іншого пристрою в Україні у той час, коли вона перебувала в Німеччині.

«При перетині кордону усі заощадження я поклала на картки, також 6.04.22 р на картку я отримала субсидію, пенсію моєї мами інв. 1 групи, яка є недієздатною за рішенням суду з 1982р, я є її опікуном. Через 2 дні усі кошти зникли з карток. Мама залишились без життєво необхідного підтримуючого лікування…. Я з дітьми і мамою інвалідом залишилась без засобів існування» - повідомила жінка, додавши, що вона ще й залишилась в боргах перед ПриватБанком, адже вкрадені кредитні кошти та кредит, "оплата частинами", який вона поповнювала під час кредитних канікул.

Жінка також уточнила, що банк відмовив у поверненні незаконно списаних коштів через шахрайські дії.

Звернутися до поліції порекомендував ПриватБанк і увідповіді на скаргу:

«В даному випадку, радимо вам звернутися до правоохоронних органів, а ми, в свою чергу, завжди готові посприяти розслідуванню після офіційного запиту поліції».

В ПриватБанку підкреслили, що з боку платіжної системи оскаржити ці операції немає можливості, так як при оплатах були введені паролі для їх підтвердження (3DS). Для цього необхідно мати доступ в Приват24, який може бути лише у власника рахунку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у клієнта з карточки зникли 15 тис гривень – що відповіли у банку.

Також клієнти ПриватБанку скаржаться на погрози і не можуть отримати доступ до своїх коштів.

Крім того Politeka.net писала, що користувачів Приватбанку і Дії попередили про прийом з отриманням виплат.