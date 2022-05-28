Так, в своем отзыве о работе ПриватБанка клиентка рассказала, что с ее трех карточек исчезли 70 800 гривен.
"С кредитной и социальной карт без моего участия, без моего ведома. Данные карт никому не передавала, ни разу не совершала интернет-покупки. На карточках был лимит на перевод, но во время перевода лимит был отменен мошенниками. Я направила Приватбанку несколько запросов на возврат моих денег", - рассказала клиентка.
По ее словам, подтверждение платежей было осуществлено с другого устройства в Украине в то время, когда она находилась в Германии.
«При пересечении границы все сбережения я положила на карты, также 6.04.22 г на карту я получила субсидию, пенсию моей мамы инв. 1 группы, которая является недееспособной по решению суда с 1982г, я являюсь ее опекуном. Через 2 дня все средства исчезли с карт. Мама остались без жизненно необходимого поддерживающего лечения.... Я с детьми и мамой инвалидом осталась без средств существования», - сообщила женщина, добавив, что она еще и осталась в долгах перед ПриватБанком, ведь украдены кредитные средства и кредит,"оплата частями", который она пополняла во время кредитных каникул.
Отдать россии кусок Украины: Зеленский поставил на место сторонников "уступок путину"
Оккупанты провели неудачные операции на двух направлениях: что происходит на фронте, карта
Стратегия россии меняется: в Пентагоне назвали ближайшую цель оккупантов
Стало известно, где сейчас эвакуированные с "Азовстали" бойцы и что их ждет: "Применения пыток нет"
Победителя "Холостячки" с Мишиной Эллерта захейтили украинцы, звезда ответил: "Хочется расставить все точки..."
Женщина также уточнила, что банк отказал в возврате незаконно списанных средств из-за мошеннических действий.
Обратиться в полицию порекомендовал ПриватБанк и в ответе на жалобу:
«В данном случае, советуем вам обратиться в правоохранительные органы, а мы, в свою очередь, всегда готовы посодействовать расследованию после официального запроса полиции».
В Приватбанке подчеркнули, что со стороны платежной системы оспорить эти операции нет возможности, так как при оплатах были введены пароли для их подтверждения (3DS). Для этого необходимо иметь доступ в Приват24, который может быть только у владельца счета.
Напомним, ранее сообщалось, что у клиента с картчоки исчезли 15 тыс гривен - что ответили в банке.
Также клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.
Кроме того Politeka.net писала, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.