Клиентка Приватбанка сообщила об ужасном событии – с ее карт исчезла крупная сумма денег, на которую она планировала жить вместе с детьми и мамой.

Так, в своем отзыве о работе ПриватБанка клиентка рассказала, что с ее трех карточек исчезли 70 800 гривен.

"С кредитной и социальной карт без моего участия, без моего ведома. Данные карт никому не передавала, ни разу не совершала интернет-покупки. На карточках был лимит на перевод, но во время перевода лимит был отменен мошенниками. Я направила Приватбанку несколько запросов на возврат моих денег", - рассказала клиентка.

По ее словам, подтверждение платежей было осуществлено с другого устройства в Украине в то время, когда она находилась в Германии.

«При пересечении границы все сбережения я положила на карты, также 6.04.22 г на карту я получила субсидию, пенсию моей мамы инв. 1 группы, которая является недееспособной по решению суда с 1982г, я являюсь ее опекуном. Через 2 дня все средства исчезли с карт. Мама остались без жизненно необходимого поддерживающего лечения.... Я с детьми и мамой инвалидом осталась без средств существования», - сообщила женщина, добавив, что она еще и осталась в долгах перед ПриватБанком, ведь украдены кредитные средства и кредит,"оплата частями", который она пополняла во время кредитных каникул.

Женщина также уточнила, что банк отказал в возврате незаконно списанных средств из-за мошеннических действий.

Обратиться в полицию порекомендовал ПриватБанк и в ответе на жалобу:

«В данном случае, советуем вам обратиться в правоохранительные органы, а мы, в свою очередь, всегда готовы посодействовать расследованию после официального запроса полиции».

В Приватбанке подчеркнули, что со стороны платежной системы оспорить эти операции нет возможности, так как при оплатах были введены пароли для их подтверждения (3DS). Для этого необходимо иметь доступ в Приват24, который может быть только у владельца счета.

Напомним, ранее сообщалось, что у клиента с картчоки исчезли 15 тыс гривен - что ответили в банке.

Также клиенты ПриватБанка жалуются на угрозы и не могут получить доступ к своим средствам.

Кроме того Politeka.net писала, что пользователей ПриватБанка и Дії предупредили об уловке с получением выплат.