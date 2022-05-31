Багатьох зараз цікавить питання виплати пенсій і соціальних допомог в червні.

Як повідомляє Politeka.net, ми дізналися, чи варто українцям очікувати змін в отриманні соціальних виплат і пенсій в перший місяць літа 2022 року.

Пенсія

Згідно заяві міністра соцполітики Марини Лазебної в інтерв'ю УНІАН, алгоритм нарахування та отримання коштів у перший місяць літа не зміниться. Також у червні проблем або затримок з отриманням пенсій не прогнозують, адже в Україні профінансовано 100% субсидій, виплат, пенсій на період воєнного стану.

Виплати ветеранам

Міністер соцполітики Марина Лазебна розповіла в інтерв'ю УНІАН, що урядом було прийнято рішення, про забезпечення виплат щорічної разової грошової допомоги майже мільйону осіб відповідно до Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту та про жертви нацистських переслідувань в умовах воєнного стану".

Фінансову допомогу в червні отримають наступні категорії громадян:

українці, які мають статус ветерана війни, ув'язнені концтаборів і гетто - по 612 гривень.

інваліди війни 1 групи та люди з особливими заслугами перед Україною - до 4421 грн.

Допомога соціально незахищеним категоріям населення

Як розповіла глава Міністерства Марина Лазебна в інтерв'ю УНІАН, найбільш вразливі групи громадян України забезпечать додатковим фінансуванням.

У Мінсоцполітики ведуть переговори з міжнародними партнерами, щоб під час війни в червні надати грошові виплати наступним категоріям:

багатодітним сім'ям;

сім'ям, де виховуються діти з інвалідністю;

літнім людям з низькими доходами.

Загалом планують надати від 2200 до 2500 грн для понад двох мільйонів українців, які постраждали через війну. Виплати будуть або разовими, або будуть надаватися до 3-х місяців.

Нагадаємо, що в Офісі президента повідомили, скільки доведеться платити за газ і тепло.

Як повідомляла Politeka, міністр попередила, кого позбавлять грошової допомоги.

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