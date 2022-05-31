Многих сейчас интересует вопрос выплаты пенсий и социальных пособий в июне.

Как сообщает Politeka.net, мы узнали, стоит ли украинцам ожидать изменений в получении социальных выплат и пенсий в первый месяц лета 2022 года.

Пенсии

Согласно заявлению министра соцполитики Марины Лазебной в интервью Униан, алгоритм начисления и получения средств в первый месяц лета не изменится. Также в июне проблем или задержек с получением пенсий не прогнозируют, ведь в Украине профинансировано 100% субсидий, выплат, пенсий на период военного положения.

Выплаты ветеранам

Министер соцполитики Марина Лазебна рассказала в интервью Униан, что правительством было принято решение, обеспечивающее выплату ежегодной разовой денежной помощи почти миллиону человек в соответствии с Законами Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты и О жертвах нацистских преследований в условиях военного положения".

Финансовую помощь в июне получат следующие категории граждан:

украинцы, имеющие статус ветерана войны, заключенные концлагерей и гетто – по 612 гривен.

инвалиды войны 1 группы и люди с особыми заслугами перед Украиной – до 4421 грн.

Помощь социально незащищенным категориям населения

Как рассказала глава министерства Марина Лазебная в интервью Униан, наиболее уязвимые группы граждан Украины обеспечат дополнительным финансированием.

В Минсоцполитики ведут переговоры с международными партнерами, чтобы во время войны в июне предоставить денежные выплаты следующим категориям:

многодетным семьям;

семьям, где воспитываются дети с инвалидностью;

пожилым людям с низкими доходами.

В целом планируют предоставить от 2200 до 2500 грн для более двух миллионов украинцев, пострадавших из-за войны. Выплаты будут либо разовыми, либо будут предоставляться до 3-х месяцев.

Напомним, что в Офисе президента сообщили, сколько придется платить за газ и тепло.

Как сообщала Politeka, министр предупредила, кого лишат денежной помощи.

Также Politeka писала, что можно получить выплаты до 3000 гривен, в Минцифры объяснили, как это сделать.