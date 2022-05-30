Українські захисники отримали нові снаряди і тут же знайшли їм правильне застосування на фронті.

Про це в новому ефірі з Марком Фейгіним розповів радник голови офісу президента Олексій Арестович.

За його словами, до цього в українських військових виникла проблема з боєприпасами.

"Тиждень сиділи без нічого, не мали можливості відстрілятися", - розповів Арестович.

Однак, за його словами, напередодні ця проблема вирішилася: ЗСУ отримали нові снаряди і тут же пустили їх у хід на фронті.

"Снаряди підвезли. Десь тиждень у нас була велика проблема: не надходило відомостей про вдалі накриття групових стаціонарних цілей в російському тилу. Вчорашня і сьогоднішня доба-це просто море розливане: накрили командний пункт під Ізюмом, накритий вузол зв'язку російських військ в Лимані – причому це знищення дотла, накрито дві колони в Херсонській області, накриті російські танки Т-62 – цілий ешелон в Херсонській області, і ще в Донецьку кудись добре потрапили. Прямо як в старі-добрі часи", - розповів Арестович.

Він додав, що коли Україна отримає нові артилерійські системи противнику стане ще «веселіше».

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