Боєць в інтерв'ю ISLND TV розповів, що його брат Володимир загинув у бою в селі Мотижин. При цьому, за словами Карася, все було "правильно" - причиною загибелі його брат був ворожий вогонь, а не чиясь помилка.

"Він як мужик зробив все правильно і переживати за це буде приниженням його подвигу. Не було якоїсь помилки командування або ще чогось. Це була операція розвідки. Зробив все правильно. Просто бог розсудив так", - заявив активіст.

Як розповів Карась, ще з початку АТО його брат за станом здоров'я не міг воювати, але їздив на фронт у складі Польової Пошти. Однак, з початку повномасштабного вторгнення він все ж вирішив взяти зброю в свої руки, незважаючи на те, що міг би цього не робити.

Карась зізнається, що незважаючи на розуміння обставин смерті брата, переживати її йому складно.

Популярні новини зараз

Віддати росії шматок України: Зеленський поставив на місце прихильників "поступок путіну"

"Кілька місяців як мінімум": темп бойових дій змінився, Арестович розкрив строки перемоги

"Помилуй нас, Господи!": житлові будинки падають прямо у воду, кадри стихії, що розбушувалася

Леся Нікітюк зізналася, по кому сумує з Києва: "За цим ось, що справа..."

Федишин своєю появою в Іспанії викликала нову хвилю гніву в українців: "Іра, хорош вже"
Показати ще

"Але важко", - сказав активіст, не стримавши перед камерою сліз.

У той же час він додав, що не думає ні про яку помсту російським окупантам, адже їх знищення – просто завдання для українських захисників.

"Їм нема за що мстити – вони вже ображені життям. Вовчик, загинувши в бою, вознісся над усіма, хто його вбив, це просто смішне плем'я. Їм мстити ... це все просто бруд", - заявив Карась.

Нагадаємо, Арестович попередив українців, що їх чекає в найближчому майбутньому.

Як повідомляла Politeka, Віталій Кім вийшов на зв'язок після власних "похоронів", що сталося.

Також Politeka писала, що Фаріон різко відповіла на пропозиції Кіссінджера віддати рф частину України.