Боєць в інтерв'ю ISLND TV розповів, що його брат Володимир загинув у бою в селі Мотижин. При цьому, за словами Карася, все було "правильно" - причиною загибелі його брат був ворожий вогонь, а не чиясь помилка.

"Він як мужик зробив все правильно і переживати за це буде приниженням його подвигу. Не було якоїсь помилки командування або ще чогось. Це була операція розвідки. Зробив все правильно. Просто бог розсудив так", - заявив активіст.

Як розповів Карась, ще з початку АТО його брат за станом здоров'я не міг воювати, але їздив на фронт у складі Польової Пошти. Однак, з початку повномасштабного вторгнення він все ж вирішив взяти зброю в свої руки, незважаючи на те, що міг би цього не робити.

Карась зізнається, що незважаючи на розуміння обставин смерті брата, переживати її йому складно.

"Але важко", - сказав активіст, не стримавши перед камерою сліз.

У той же час він додав, що не думає ні про яку помсту російським окупантам, адже їх знищення – просто завдання для українських захисників.

"Їм нема за що мстити – вони вже ображені життям. Вовчик, загинувши в бою, вознісся над усіма, хто його вбив, це просто смішне плем'я. Їм мстити ... це все просто бруд", - заявив Карась.

Нагадаємо, Арестович попередив українців, що їх чекає в найближчому майбутньому.

Як повідомляла Politeka, Віталій Кім вийшов на зв'язок після власних "похоронів", що сталося.

Також Politeka писала, що Фаріон різко відповіла на пропозиції Кіссінджера віддати рф частину України.