Боец в интервью ISLND TV рассказал, что его брат Владимир погиб в бою в селе Мотыжин. При этом, по словам Карася, все было «правильно» - причиной гибели его брат был вражеский огонь, а не чья-то ошибка.

«Он как мужик сделал все правильно и переживать за это будет принижением его подвига. Не было какой-то ошибки командования или еще чего-то. Это была операция разведки. Сделал все правильно. Просто бог рассудил так», - заявил активист.

Как рассказал Карась, еще с начала АТО его брат по состоянию здоровья не мог воевать, но ездил на фронт в составе полевой почты. Однако, с начала полномасштабного вторжения он все же решил взять оружие в свои руки, несмотря на то, что мог бы этого не делать.

Карась признается, что несмотря на понимание обстоятельств смерти брата, переживать ее ему сложно.

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«Но тяжело», - сказал активист, не сдержав перед камерой слез.

В то же время он добавил, что не думает ни о какой мести российским оккупантам, ведь их уничтожение – просто задача для украинских защитников.

«Им не за что мстить – они уже обиженные жизнью. Вовчик, погибнув в бою, вознесся над всеми, кто его убил, это просто смешное племя. Им мстить…это все просто грязь», - заявил Карась.

Напомним, Арестович предупредил украинцев, что их ждет в ближайшем будущем.

Как сообщала Politeka, Виталий Ким вышел на связь после собственных «похорон», что произошло.

Также Politeka писала, что Фарион резко ответила на предложения Киссинджера отдать рф часть Украины.