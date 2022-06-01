Відомий у всій Україні глава Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім прославився своїми оптимістичними і позитивними відео. Щоб не відбувалося в регіоні, він завжди намагається розповідати людям все в позитивному ключі, і багато жартує про безладність російської армії.

Так, цього разу Віталій Кім записав чергове відео з порцією позитиву, і пообіцяв виходити на зв'язок частіше, так як люди його про це просять. У новому ролику чиновник розповів про підрив мосту, який здійснили окупанти, відступаючи. Також він нагадав про День захисту дітей, який відзначається 1 червня, і який цього року провести як раніше не вдалося.

Проте Кім розповів, що Миколаїв оживає, а люди починають займатися ремонтами постраждалих будинків і квартир.

"Бачу, що ми оживаємо, є перспективи, люди радіють, ремонти починають робити. Ми також закуповуємо купу матеріалів будівельних для відновлення дозволених будинків. Місто оживає. Хоч ми всі говоримо: не треба. Ще два-три тижні почекайте, поки там ЗСУ їх відштовхне. Люди багато не чекають. Я ось все-таки приєднаюся до мера і скажу, що ті, хто має можливість – потерпіть. Тобто, зараз активна фаза захисту, окупанти там в паніці бігають, вивозять награбоване, сволоти, але це неминучі речі. Тому, я все-таки раджу, два-три тижні почекати і потім ... можна ще раз обговорити", - розповів Віталій Кім у новому зверненні.

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