Про це у своєму телеграм-каналі пише активіст, громадський діяч та військовослужбовець ЗСУ Євген Карась, коментуючі кадри, зроблені в українських бліндажах.

На фото потрапили затишні інтер’єри зі штучними квітами, картинами на стінах, простенкими меблями і навіть душовою кабіною.

Побачене вразило українців. В Мережі шуткують, що душову кабіну ні в якому разі не можна показувати російським загарбникам – «постріляються» і що ще треба притягти більярд і викопати басейн.

«Я б там жив», «хазяїни томущо, а не бомжі», «уютнєнько», «можна готель відкривати», «це якась спокійна ділянка фронту? я тіктоки бачив з наших бліндажів, там **ашить так, що грунт сипле», «Штучний фікус найкраще», «фреймут схвалює», «Наші хлопці топ», «Україна - це таланти», «Плейстейшн треба?», «нічого собі, там навіть баня є», - іронізують користувачі соцмереж.

Нагадаємо, під окупованим Мелітополем окупанти розбилися на вкраденому авто. Як повідомляє місцеве ЗМІ, двоє солдат загинуло, ще троє були госпітализовані.

Також стало відомо, що під час масштабної наступальної операції ЗСУ на півдні України підрозділи полку імені К. Калиновського змусили ворога залишити одну зі своїх позицій і відступити.

Крім того Politeka.net писала, що телеведуча Лілія Ребрик показала житловий будинок, в який влучила ракета.

Нагадаємо також, что українська "Червона калина" вже гримить під стінами Кремля.