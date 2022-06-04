Ірма Вітовська заявила, що відчуває огиду до російських колег, які підтримують напад рф на Україну.

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ірма Вітовська висловилася в ефірі програми "Зірковий шлях" про російських артистів, які підтримують війну росії проти України.

Зокрема, вона заявила, що відчуває огиду до російських колег, які підтримують напад рф на Україну. Вона назвала цих людей "блазнями", яким важливо залишатися за царя, тому вони і намагаються вислужитися і показати нібито свою підтримку.

"Це навмисне "лизання", бажання вислужитися. Вони готові на себе брати кров українців. Це огидно в три рази більше, ніж будь-яка відраза до будь-якого боягуза. Їм надмірно важливо, щоб вони були "скоморохами при дворі". А насправді просто блазні справжнісінькі. Безрукових і машкових всі ці таланти розлетілися, як мішура", — висловитися Ірма Вітовська.

Також Ірма зазначила, що є російські колеги, яких вона поважає — Лія Ахеджакова і Чулпан Хаматова.

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