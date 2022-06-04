Как сообщает Politeka.net, известная украинская актриса Ирма Витовская высказалась в эфире программы "Зірковий шлях" о российских артистах, которые поддерживают войну россии против Украины.
В частности, она заявила, что испытывает отвращение к российским коллегам, которые поддерживают нападение рф на Украину. Она назвала этих людей "шутами", которым важно оставаться при царе, потому они и стараются выслужиться и показать якобы свою поддержку.
"Это умышленное "лизание", желание выслужиться. Они готовы на себя брать кровь украинцев. Это противно в три раза больше, чем любое отвращение к любому трусу. Им чрезмерно важно, чтобы они были "скоморохами при дворе". А на самом деле просто шуты самые настоящие. Безруковых и машковых все эти таланты разлетелись, как мишура", — высказалась Ирма Витовская.
Также Ирма отметила, что есть российские коллеги, которых она уважает — Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова.
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Напомним, Витовская резко приструнила обнаглевших россиян.
Как Politeka сообщала, Витовская нашла способ определять подлинность украинцев.
Также Politeka писала, что Витовская открыла, что спасет Россию от разрушения.