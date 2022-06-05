Про це повідомили на офіційному сайті Мінреінтеграції.
Перелік не є фіксованим документом, він регулярно актуалізується і формується за погодженням Міноборони на підставі пропозицій відповідних обласних та Київської міської військових адміністрацій.
Так, в оновлений перелік територіальних громад, розташованих в районах проведення військових дій, або які знаходяться в тимчасовій окупації, оточенні, додалися: одна громада в Миколаївській і 5 - в Сумській областях.
Міністерство також опублікувало відповідний документ з переліком. Всього до нього увійшли 8 областей. Це територіальні громади Дніпропетровської (7 громад), Донецької (66 громад), Запорізької (64 громади), Луганської (37 громад), Миколаївської (23 громади), Харківської (51 громада), Херсонської (49 громад) і Сумської (13 громад) областей.
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Всі внутрішньо переміщені особи, які перемістилися з цих громад, отримають грошову допомогу від держави.
Актуальні дані про статус територій також можна отримати за допомогою цифрової карти.
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