Об этом сообщили на официальном сайте Минреинтеграции.

Перечень не является фиксированным документом, он регулярно актуализируется и формируется по согласованию Минобороны на основании предложений соответствующих областных и Киевской городской военных администраций.

Так, в обновленный перечень территориальных общин, расположенных в районах проведения военных действий, или находящихся во временной оккупации, оцеплении, добавились: одна община в Николаевской и 5 - в Сумской областях.

Министерство также опубликовало соответствующий документ с перечнем. Всего в него вошли 8 областей. Это территориальные общины Днепропетровской (7 общин), Донецкой (66 общин), Запорожской (64 общины), Луганской (37 общин), Николаевской (23 общины), Харьковской (51 община), Херсонской (49 общин) и Сумской (13 общин) областей.

Все внутренне перемещенные лица, которые переместились из этих общин, получат денежную помощь от государства.

Актуальные данные о статусе территорий также можно получить с помощью цифровой карты.

Напомним, в ПФУ сообщили об изменениях после нового решения Верховной Рады.

Как сообщала Politeka, в Минсоцполитики пояснили, кто получит повышенные выплаты.

Также Politeka.net писала, что некоторые украинцы в июне получат пенсии с доплатами.