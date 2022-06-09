Як передає пресслужба ПФУ, про це директор Департаменту пенсійного забезпечення Пенсійного фонду України Олена Охріменко розповіла в ефірі телемарафону.

Чиновниця поінформувала про перерахунки пенсій у 2022 році. Так, у червні працюючі пенсіонери почали отримувати перераховані розміри пенсій з доплатою за квітень та травень. Перерахунок провели для майже 600 тисяч пенсіонерів, які вже на пенсії продовжують працювати та набувати страховий стаж.

Наступний перерахунок виплат проведуть з 1 липня у зв’язку зі зміною розміру прожиткового мінімуму. Цей перерахунок збільшить мінімальну та максимальну пенсійні виплати, а також ті складові пенсійних виплат, які залежать від прожиткового мінімуму.

Згідно з Законом України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” прожитковий мінімум буде підвищено з 1 липня до 2027 гривень та з 1 грудня — до 2093 гривень.

За словами представниці ПФУ, до кінця року також будуть проведені перерахунки у зв’язку зі зростанням мінімальної заробітної плати та встановленням доплати пенсіонерам віком від 70 до 75 років.

Нагадаємо, раніше Нацбанк оголосив про нові вимоги.

Також повідомлялось, що деяким українцям роздадуть по 20 тисяч гривень.

Крім того Politeka.net писала, що у Мінсоцполітики повідомили, хто з українців отримає підвищені виплати.