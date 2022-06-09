Как передает пресс-служба ПФУ, об этом директор Департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Елена Охрименко рассказала в эфире телемарафона.
Чиновница проинформировала о перерасчетах пенсий в 2022 году. Так, в июне работающие пенсионеры начали получать пересчитанные размеры пенсий с доплатой за апрель и май. Перерасчет провели для почти 600 тысяч пенсионеров, которые уже на пенсии продолжают работать и приобретать страховой стаж.
Следующий перерасчет выплат проведут с 1 июля в связи с изменением размера прожиточного минимума. Этот перерасчет увеличит минимальную и максимальную пенсионные выплаты, а также те составляющие пенсионных выплат, которые зависят от прожиточного минимума.
Согласно Закону Украины “О Государственном бюджете Украины на 2022 год” прожиточный минимум будет повышен с 1 июля до 2027 гривен и с 1 декабря — до 2093 гривен.
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По словам представительницы ПФУ, до конца года также будут проведены перерасчеты в связи с ростом минимальной заработной платы и установлением доплаты пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет.
Напомним, ранее Нацбанк объявил о новых требованиях.
Также сообщалось, что некоторым украинцам раздадут по 20 тысяч гривен.
Кроме того Politeka.net писала, что в Минсоцполитики сообщили, кто из украинцев получит повышенные выплаты.