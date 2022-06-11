Про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Так, відповідно до закону, який діяв до 30 квітня цього року, людина, яка після призначення пенсії працювала та відмовилася від отримання пенсії, або після набуття права на пенсію працювала і виявила бажання отримувати пенсію з більш пізнього строку, до пенсій за віком отримував надбавку у розмірі 10% основного розміру пенсії за кожний повний рік роботи після призначення пенсії, але не більше 40%.

Залежно від кількості років роботи після призначення пенсії чи набуття права на пенсію, за які була встановлена надбавка, її розмір з 30 квітня становить: за 1 рік роботи - 6%, за 2 роки -12%, за 3 роки - 18%, за 4 роки - 24% основного розміру пенсії за віком.

Виплата перерахованих пенсій буде проведена в червні з доплатою з 30 квітня.

У ПФУ також навели приклад перерахунку: пенсіонер отримував 40% надбавки за 4 роки роботи після досягнення пенсійного віку (60 грн). З 30 квітня надбавка становить 24% основного розміру пенсії. Якщо основний розмір пенсії, наприклад 2150 грн, то надбавка складає 516 грн (24% х 2150 грн).

Нагадаємо, у ПФУ попередили, що буде з пенсіями на тлі різкого падіння зарплат в Україні.

Також повідомлялось, що деяким українцям роздадуть по 20 тисяч гривень.

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