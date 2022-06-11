Об этом сообщает пресс-служба ПФУ.

Так, согласно закону, который действовал до 30 апреля этого года, человек, который после назначения пенсии работал и отказался от получения пенсии, или после приобретения права на пенсию работал и изъявил желание получать пенсию с более позднего срока, к пенсиям по возрасту получал надбавку в размере 10% основного размера пенсии за каждый полный год работы после назначения пенсии, но не более 40%.

В зависимости от количества лет работы после назначения пенсии или приобретения права на пенсию, за которые была установлена надбавка, ее размер с 30 апреля составляет: за 1 год работы - 6%, за 2 года -12%, за 3 года - 18%, за 4 года - 24% основного размера пенсии по возрасту.

Выплата перечисленных пенсий будет произведена в июне с доплатой с 30 апреля.

В ПФУ также привели пример перерасчета: пенсионер получал 40% надбавки за 4 года работы после достижения пенсионного возраста (60 грн). С 30 апреля надбавка составляет 24% основного размера пенсии. Если основной размер пенсии, например 2150 грн, то надбавка составляет 516 грн (24% х 2150 грн).

Напомним, в ПФУ предупредили, что будет с пенсиями на фоне резкого падения зарплат в Украине.

Также сообщалось, что некоторым украинцам раздадут по 20 тысяч гривен.

Кроме того Politeka.net писала, что в Минсоцполитики сообщили, кто из украинцев получит повышенные выплаты.