У зв'язку з дефіцитом бензину на українському ринку зросла кількість неякісного бензину. Головною причиною появи контрафактного бензину експерти називають дозвіл на роботу для нелегальних міні нафтопереробних заводів (НПЗ). Про це повідомляє UBR.

За словами начальника Головного управління Держспоживслужби в Києві Олега Рубана, замість бензину українцям продають "горючу суміш", яка за кілька років використання здатна повністю вивести автомобіль з ладу.

"Через 2-3 місяці на автомобілях ми не зможемо їздити, якщо будемо використовувати це пальне, яке сьогодні фактично розводять з невідомою речовиною", – пояснив на Рубан.

Як заявив директор Інституту споживчих експертиз Юрій Чорнобривець, головна причина зростання частки неякісного бензину в Україні – дозвіл на роботу для нелегальних міні нафтопереробних заводів (НПЗ). Саме вони"в кустарних умовах виробляють спиртове і компонентне паливо".

"Такі міні-НПЗ заміщають істотну частку нормального палива, за яким виник дефіцит. Іноді продається паливо такої якості, що його навіть бензином назвати не можна, це просто така горюча субстанція. У підсумку зараз отримуємо багато звернень зі скаргами – заправили повний бак і потрапили на досить серйозні гроші", – зазначив експерт.

Чорнобривець каже, що частка контрафактного палива на ринку велика - як мінімум до 40%. Частіше підробляють бензин, ніж дизельне паливо, приблизно в співвідношенні 70 на 30%.

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