Как сообщает Politeka.net со ссылкой на ПриватБанк, речь идет об услуге «Мониторинг билетов», которая стала доступной в приложении «Приват24» для операционных система iOS и Android.
В ПриватБанке подчеркнули, что теперь, когда нет свободных билетов на поезд на нужную дату или, например, осталась только верхняя боковая полка, не нужно каждые пять минут обновлять страницу в надежде, что нужный билет появится.
Для того, чтобы услуга стала доступной, необходимо обновить Приват24 до последней версии.
«Как пользоваться мониторингом? Оставьте заявку в меню Транспорт → Поезд → Мониторинг билетов. Выбирайте подходящий тип вагона и даже полку. Сервис найдет свободные билеты и выкупит их или пришлет уведомление — чтобы вы быстро приобрели их», - сообщили в ПриватБанке.
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Напомним, пополнение карты ПриватБанк через терминал обернулось вызовом полиции.
О том, как обычная процедура привела к скандалу рассказал разгневанный клиент Привата.
Также сообщалось, что банкоматы ПриватБанка не выдают деньги, но списывают со счета.
Кроме того, Politeka.net писала, что что ПриватБанк проверяет платежи даже в 200 гривен - появилось объяснение.