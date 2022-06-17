Как сообщает Politeka.net, об этом проинформировали в Министерстве социальной политики.
Так, сообщается, что в рамках меморандума с Международной организацией Red Rose CPS передан первый реестр заявлений на выплату помощи, которые были предоставлены через социальную платформу єДопомога.
Таким образом министерство вместе с Red Rose CPS реализует пилотный проект по финансовой поддержке уязвимых категорий внутриперемещенных лиц с инвалидностью-пенсионеров. В рамках проекта передано 40 000 заявлений относительно 48 270 человек.
«Все заявления успешно прошли верификацию, а указанные категории подтверждены. Размер помощи будет составлять 2 000 гривен на каждого человека в течение 3 месяцев подряд», - сообщила министр соцполитики Марина Лазебная.
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Напомним, социальная платформа єДопомога предоставляет возможность оставить заявку на финансовую поддержку от международных организаций. Минсоцполитики проводит верификацию данных заявителя, используя имеющиеся государственные информационные реестры и базы данных.
Решения о предоставлении помощи соответствующей категории населения и сумм выплат принимают международные организации.
В приоритете уязвимые группы людей, в частности люди с инвалидностью, пенсионеры, одинокие родители, самостоятельно воспитывающие детей, малообеспеченные семьи.
Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, почему сотни тысяч украинцев не смогут получить свои пенсии и выплаты.
Также сообщалось, что пенсионерам-беженцам назвали важное условие для получения денег.
Кроме того Politeka.net писала, кто из украинцев имеет право на доплату в размере 500 гривен.