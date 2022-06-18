Секретар РНБО радить українцям звикати до нових цін на бензин, бо як раніше вже не буде.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов вважає, що проблема пального в Україні буде вирішена. Але тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Про це він заявив у інтерв'ю виданню LIGA.net.

"Я думаю, це питання швидше економічне, ніж технологічне. Вважаю, через певний проміжок часу він буде вирішений. Але треба розуміти, що тієї ціни, яка була раніше, вже не буде. Якщо в усьому світі ціна за бензин, умовно, два євро за літр, то як у нас може бути один євро?",- сказав він.

Зазначимо, раніше ми повідомляли, що в Україні на тлі дефіциту палива зросла кількість контрафактного бензину. Найчастіше "бадяжать" паливо на дрібних нафтопереробних заводах, яке потім продають на таких же дрібних і маловідомих заправках. Експерти попереджають, що це навіть не бензин, А "горюча суміш", яка швидко виводить з ладу транспортні засоби.

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