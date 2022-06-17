Украинские пенсионеры смогут получить свои выплаты даже если находятся за рубежом и у них ранее не было оформленной в Украине банковской карты.

О том, как это можно сделать, рассказали на официальном сайте Верховной Рады.

После начала полномасштабного вторжения россии более полумиллиона пенсионеров были вынуждены оставить свои дома в Украине и выехать за границу. Вместе с этим встал вопрос о том, как люди смогут получать пенсионные выплаты.

«Во время военного положения, а также в течение месяца после его отмены Пенсионный фонд начисляет выплаты независимо от зарегистрированного места жительства получателя без дополнительных обращений человека и представления подтверждающих документов. Поэтому граждане, выехавшие за границу из-за войны, могут получать свои пенсионные выплаты», - рассказали на сайте Верховной Рады.

Пенсионеры, у которых уже были карты, оформленные в украинском банке, без проблем смогут продолжать пользоваться ими за границей – пенсионные начисления продолжат поступать автоматически.

Трудности могут возникнуть у пенсионеров, которые получали выплаты через почтовые отделения «Укрпочту». Однако, и для них есть выход.

Так, люди должны будут изменить способ получения выплаты. Можно не приходить в отделение уполномоченного банка и открыть платежную карту через официальный сайт или мобильное приложение банка. При открытии счета идентификация клиента осуществляется банком путём видеоверификации. Сейчас такая услуга доступна в ПриватБанке.

Пенсионеру также нужно будет оставить заявление об изменении способа выплаты пенсии через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.

Напомним, в НБУ сделали важное предупреждение, что нужно знать украинцам.

Как сообщала Politeka, кто из украинцев в ближайшее время получит новые выплаты.

Также Politeka писала, что пенсия в Украине, в ПФУ раскрыли условия оформления и получения выплат.