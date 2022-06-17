О том, как это можно сделать, рассказали на официальном сайте Верховной Рады.
После начала полномасштабного вторжения россии более полумиллиона пенсионеров были вынуждены оставить свои дома в Украине и выехать за границу. Вместе с этим встал вопрос о том, как люди смогут получать пенсионные выплаты.
«Во время военного положения, а также в течение месяца после его отмены Пенсионный фонд начисляет выплаты независимо от зарегистрированного места жительства получателя без дополнительных обращений человека и представления подтверждающих документов. Поэтому граждане, выехавшие за границу из-за войны, могут получать свои пенсионные выплаты», - рассказали на сайте Верховной Рады.
Пенсионеры, у которых уже были карты, оформленные в украинском банке, без проблем смогут продолжать пользоваться ими за границей – пенсионные начисления продолжат поступать автоматически.
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Трудности могут возникнуть у пенсионеров, которые получали выплаты через почтовые отделения «Укрпочту». Однако, и для них есть выход.
Так, люди должны будут изменить способ получения выплаты. Можно не приходить в отделение уполномоченного банка и открыть платежную карту через официальный сайт или мобильное приложение банка. При открытии счета идентификация клиента осуществляется банком путём видеоверификации. Сейчас такая услуга доступна в ПриватБанке.
Пенсионеру также нужно будет оставить заявление об изменении способа выплаты пенсии через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда.
Напомним, в НБУ сделали важное предупреждение, что нужно знать украинцам.
Как сообщала Politeka, кто из украинцев в ближайшее время получит новые выплаты.
Также Politeka писала, что пенсия в Украине, в ПФУ раскрыли условия оформления и получения выплат.