Секретарь СНБО советует украинцам привыкать к новым ценам на бензин, потому что как раньше уже не будет.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что проблема горючего в Украине будет решена. Но той цены, которая была раньше, уже не будет. Об этом он заявил в интервью изданию LIGA.net.

"Я думаю, этот вопрос скорее экономический, чем технологический. Полагаю, через определенный промежуток времени он будет решен. Но надо понимать, что той цены, которая была раньше, уже не будет. Если во всем мире цена за бензин, условно, два евро за литр, то как у нас может быть один евро?", - сказал он.

Отметим, ранее мы сообщали, что в Украине на фоне дефицита топлива возросло количество контрафактного бензина. Чаще всего "бадяжат" топливо на мелких нефтеперерабатывающих заводах, которое потом продают на таких же мелких и малоизвестных заправках. Эксперты предупреждают, что это даже не бензин, а "горючая смесь", которая быстро выводит из строя транспортные средства.

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