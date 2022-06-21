Об этом, как пишет Politeka.net в ходе брифинга заявила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, объясняя, почему жителям Херсонщины срочно необходимо уехать из своих домов.

"Уезжайте, пожалуйста, потому что наша армия обязательно будет деоккупировать эти земли. Наша воля это делать непоколебима. И очень-очень трудно потом будет открыть гуманитарный коридор, когда там будут дети", - пояснила Верещук, добавив, что это было тяжело в Мариуполе, а на Херсонщине будет еще труднее.

По ее словам, враг использует детей как живой щит.

«Мы будем знать, что там дети, и мы будем бессильны, и этого очень не хочется», - подчеркнула Верещук.

Также министр заверила, что контрнаступление обязательно будет, а деоккупация будет очень быстро.

Для выезда жители Херсонщины могут воспользоваться чуть ли не единственным «гуманитарным коридором» - через временно оккупированный Крым. Это, по ее словам, не будет считаться нарушением закона.

«Как только вы попадете на территорию третьих стран - Европейского Союза или еще кого - обратитесь в любое консульство или найдите возможность позвонить к нам», - пояснила Верещук, заверив, что даже без всяких документов украинцев пустят все страны.

При необходимости в Украине будут изготовлены документы и переданы в консульство там, где будет находиться человек.

Напомним, по последним данным, более 4,8 миллиона украинцев зарегистрировались в Европе как беженцы после полномасштабного вторжения рф

Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев.

"Война в Украине вызвала один из крупнейших миграционных кризисов в мире», – говорится в заявлении.

Добавим, что ранее эксперт назвал вероятные сроки освобождения Херсонщины.

Также поверялось, что оккупанты захватили еще один населенный пункт и готовятся к прорыву.

Кроме того Politeka.net писала о компенсации Красного Креста через ПриватБанк.