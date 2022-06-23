Оптимальна температура в будинку повинна коливатися в межах 18-20 градусів, але ні в якому разі не нижче 16 градусів.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив керівник Мінрегіону Олексій Чернишов.

За його словами, зима в Україні буде «надскладною».

"Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Для цього у нас є всі передумови. Але ми повинні відвикнути жити взимку з відкритими вікнами і обігрівати вулицю", - попередив Чернишов.

У свою чергу українці поки не поспішають вірити, що Україна буде готова до опалювального сезону.

"І в черговий раз будинки не будуть готові до опалювального сезону в Кривому Розі за фактом, так як Житлосервісу не підписують акти підготовки будинків до опалювального сезону Працівники Теплоцентру не перший рік відмажуться гарантійними листами. Коли це закінчиться? Труби тепла в підвалах голі багато років", "Розмовляєте ви добре, але відмовитися від центрального опалення чомусь не дозволяєте на законодавчому рівні. Я не хочу, щоб ви вирішували, скільки мені потрібно тепла і нараховували, скільки вам захочеться", «А як щодо оплати за приміщення загального користування, де розбиті вікна і горища з дірками...ми за вуличне повітря платити не будемо", "Купуйте, дорогі українці, теплі ковдри і халати. Буде дуже складно взимку. Головне, щоб теплокомуненерго нараховували за тепло також за 16 градусів, а не як це у них буває що за 25", - пишуть українці у відповідь на заяву Чернишова.

Додамо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль також попереджав про труднощі в опалювальному сезоні.

За його словами, окупанти знищили понад 200 котелень і дуже сильно пошкодили Кременчуцьку, Чернігівську, Охтирську, Луганську, Сєвєродонецьку ТЕЦ.

"Опалювальний сезон цього року не буде легким", - підкреслював Шмигаль.

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