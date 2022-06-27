Россия применяет в Украине тактику, испытанную еще со времен Второй мировой войны.

Сегодняшний удар по торговому центру в Кременчуге был ничем иным, как элементом запугивания украинцев, рассказал в эфире «24 канала» военный историк Роман Пономаренко.

Он отметил, что россия активно использует тактику воздушного террора. И хотя действия оккупантов выглядят во многом просто неадекватно, Пономаренко считает, что удар по ТЦ был нанесен намеренно – в попытке подорвать моральный дух украинцев.

«Россия такими методами может пытаться сломить волю украинского народа к сопротивлению. Показать, что они дотянутся до кого угодно; что якобы не защитит ни ПВО, ни армия», - пояснил эксперт.

При этом последние социологические исследования наглядно демонстрируют, что такие попытки устрашения украинцев не работают – люди продолжают доверять ВСУ и ненавидеть россию.

«Скорее всего, такой удар – это элемент устрашения. По-другому они уже просто не могут мыслить», - рассказал Пономаренко.

Он добавил, что россияне попросту не в состоянии понять степень единения украинского народа. А один факт сбора 600 миллионов гривен на четыре «Байрактара» за три дня повергает их в шок.

Напомним, Зеленский может встретиться с путиным уже в ноябре.

Как сообщала Politeka, Зеленский отреагировал на возможность атаки Украины с нового направления.

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