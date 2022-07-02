Про це повідомили в Мінреінтеграції.
Так, Мінреінтеграції планує відновити роботу Міжвідомчої комісії з виплат політв’язням: як звільненим, так і тим, хто ще в неволі.
Виплату зможуть одержати українці, позбавлені свободи внаслідок злочинних дій агресора, і родини українців, позбавлених особистої свободи на тимчасово окупованих територіях та території рф з політичних мотивів, а також через їхню громадську або професійну діяльність.
Також повідомляється, що Кременчуцька громада виплатить по 100 тисяч гривень сім'ям загиблих унаслідок ракетного удару окупантів по ТЦ "Амстор". Про це заявив мер міста Віталій Малецький.
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"Збільшуємо у два рази допомогу сім’ям загиблих у ТЦ Амстор. Разом з депутатами міської ради прийняли рішення про збільшення виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 грн кожній сім’ї загиблого у цій страшній трагедії. Також виділили кошти на оплату поховань усіх загиблих", - зазначив він.
Нагадаємо, з 1 липня скасовано один із видів фінансової допомоги для українців.
Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.
Також Politeka.net писала про новий перерахунок пенсій.