В уряді України не планує до кінця наступного опалювального сезону будь-яких змін у тарифах. Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю Lb.ua.
"До кінця наступного опалювального сезону жодних змін тарифів не буде. Ми це задекларували, ми це дотримуватимемося. Це важливо. Люди повинні бути впевнені, що спокійно пройдуть цієї зими", – заявив Шмигаль.
За його словами, з огляду на ситуацію в Україні та світі цей опалювальний сезон буде непростим. Про це говорять не лише в Україні, а й на світовій арені. Шмигаль зазначив, що чекати на легкі рішення цієї зими не доводиться, проте, в Кабміні піднімати тарифи для населення не планують.
Також глава уряду зауважив, що підтримує рішення багатьох українців, котрі до опалювального сезону намагаються перейти на альтернативні джерела тепла у будинках.
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"Хто зараз поспішає переорієнтуватися на альтернативні джерела, хто встигає підготувати та утеплити свої будинки – це правильний рух, правильні підходи. При цьому хочу запевнити, що держава виконувала та виконуватиме свої зобов'язання", – зазначив Денис Шмигаль.
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