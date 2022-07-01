Як пише Politeka.net з посиланням на повідомлення Ощадбанку, гроші можна буде витратити на новий бізнес або розвиток діючого бізнесу.
Саме з 1 липня 2022 стартує нова державна программа «єРобота», а «Ощадбанк» став її уповноваженим банком.
Тож з першого дня липня всі бажаючі зможуть подати заявку з бізнес-планом щодо створення або розвитку власної справи до відділень Ощаду. У майбутньому, можливо, така послуга з’явиться у «Дії»
Учасником програми може стати будь-який українець (фізична особа) або юридична особа.
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Після розгляду проекту в разі його відповідності критеріям програми грантові кошти буде перераховано на окремий рахунок здобувача гранту в Ощадбанку. Рішення про надання гранту прийматиметься Державною службою зайнятості.
Нагадаємо, що за рахунок гранту від держави в розмірі до 250 тис грн. підприємець або юридична особа зможуть придбати обладнання, оплатити сировину та матеріали, здійснити часткову оплату оренди. В разі створення одного або двох робочих місць на період більше 3 років та сплати податків за цей період грант не повертається.
Планується видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік — 5 млрд грн.
«Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо", — розповідав про гранти прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Нагадаємо, з 1 липня скасовано один із видів фінансової допомоги для українців.
Також нагадаємо, що з 1 липня Укрпошта збільшила вартість своїх послуг.
Крім того, про нові заборони та правила попередили українців у Мін'юсті.