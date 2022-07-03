Премьер-министр рассказал, что будет с тарифами на тепло в этом году.

В правительстве Украины не планирует до конца следующего отопительного сезона каких-либо изменений в тарифах. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Lb.ua.

"До конца следующего отопительного сезона никаких изменений тарифов не будет. Мы это задекларировали, мы будем это соблюдать. Это важно. Люди должны быть уверены, что спокойно пройдут эту зиму", – заявил Шмыгаль.

По его словам, учитывая ситуацию в Украине и мире, этот отопительный сезон будет непростым. Об этом говорят не только в Украине, но и на мировой арене. Шмыгаль отметил, что ждать легких решений этой зимой не приходится, однако, в Кабмине поднимать тарифы для населения не планируют.

Также глава правительства заметил, что поддерживает решение многих украинцев, которые к отопительному сезону стараются перейти на альтернативные источники тепла в домах.

"Кто сейчас спешит переориентироваться на альтернативные источники, кто успевает подготовить и утеплить свои дома – это правильное движение, правильные подходы. При этом хочу заверить, что государство выполняло и будет выполнять свои обязательства", – отметил Денис Шмыгаль.

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