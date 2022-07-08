Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну заявив, що жодного підвищення тарифів на електроенергію зараз не планується і не передбачається. За словами глави уряду, українські виробники планують більше заробити на європейських споживачах та за рахунок цього утримати тарифи на світ для українців.

"Рекордні ціни на електроенергію в європейських країнах дозволяють українським генеруючим компаніям заробити значні кошти, які ми пропонуємо частково спрямувати на те, щоби тарифи для українців залишалися стабільними", - заявив Шмигаль.

Зазначимо, раніше прем’єр-міністр заявив, що в уряді України не планують до кінця наступного опалювального сезону будь-яких змін у тарифах. "До кінця наступного опалювального сезону жодних змін тарифів не буде. Ми це задекларували, ми це дотримуватимемося. Це важливо. Люди повинні бути впевнені, що спокійно пройдуть цієї зими", – заявив Шмигаль.

За його словами, з огляду на ситуацію в Україні та світі цей опалювальний сезон буде непростим. Про це говорять не лише в Україні, а й на світовій арені. Шмигаль зазначив, що чекати на легкі рішення цієї зими не доводиться, проте, в Кабміні піднімати тарифи для населення не планують.

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