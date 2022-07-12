Сотни тысяч украинцев, получающих льготы на жилищно-коммунальные услуги, в течение июля получат на свои счета остатки средств таких льгот, которые не были использованы в течение отопительного сезона 2021-2022.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство социальной политики, в результате люди получат на свои счета средства на общую сумму почти 410 миллионов гривен.

По словам министра Марины Лазебной, региональные органы социальной защиты проверили суммы остатков льгот, сформированных на учетных записях льготников по состоянию на 1 июня. В настоящее время проверка завершена и вся необходимая информация передана в Ощадбанк.

«В течение июля Ощадбанк зачислит на счета льготников указанные остатки средств. О таком перечислении Сбербанк проинформирует людей о смс-сообщениях или информационных сообщениях через электронные средства связи», - говорится в сообщении министерства.

Также в министерстве подчеркивают, что если у человека, получающего льготы, нет открытого счета в АО «Ощадбанк», то его можно открыть – для этого необходимо подать заявление в «Ощадбанк» до декабря текущего года.

"То есть подать заявление об открытии счета льготники могут в течение июля-декабря", - пояснили в министерстве.

Напомним, в ПриватБанке предупредили о новых схемах мошенников: как не остаться без денег

Также сообщалось, что Нацбанк Украины вводит в обращение новые монеты.

Кроме того, сообщалось, что с 11 июля в Украине вводятся новые штрафы и запреты.