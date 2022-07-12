Как сообщает Politeka.net со ссылкой на Министерство социальной политики, в результате люди получат на свои счета средства на общую сумму почти 410 миллионов гривен.
По словам министра Марины Лазебной, региональные органы социальной защиты проверили суммы остатков льгот, сформированных на учетных записях льготников по состоянию на 1 июня. В настоящее время проверка завершена и вся необходимая информация передана в Ощадбанк.
«В течение июля Ощадбанк зачислит на счета льготников указанные остатки средств. О таком перечислении Сбербанк проинформирует людей о смс-сообщениях или информационных сообщениях через электронные средства связи», - говорится в сообщении министерства.
Также в министерстве подчеркивают, что если у человека, получающего льготы, нет открытого счета в АО «Ощадбанк», то его можно открыть – для этого необходимо подать заявление в «Ощадбанк» до декабря текущего года.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Мать похоронила сына накануне Дня рождения: оборвалась жизнь Героя из Днепра
Ушел из жизни народный артист Украины: "Сыграл более 90 ярких, незабываемых ролей"
Звезда "Х-Фактора" Николайчук в узком комбинезоне устроила тренировку в спортзале: кадры
Кошевого и Пикалова из "Квартал 95" жестко разнесли за эфир с Арестовичем: "Просто нет слов..."
"То есть подать заявление об открытии счета льготники могут в течение июля-декабря", - пояснили в министерстве.
Напомним, в ПриватБанке предупредили о новых схемах мошенников: как не остаться без денег
Также сообщалось, что Нацбанк Украины вводит в обращение новые монеты.
Кроме того, сообщалось, что с 11 июля в Украине вводятся новые штрафы и запреты.