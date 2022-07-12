Українцям пояснили, що потрібно, щоб отримати ліки за новими правилами, які почнуть діяти вже зовсім скоро.

Починаючи з серпня купити антибіотики можна буде лише за електронним рецептом. Як пише Politeka.net, про це Голова парламентського комітету з питань здоров'я нації Михайло Радуцький написав у соцмережі.

Як відомо, ввести електронний рецепт на антибіотики МОЗ планувало з 1 квітня 2022 року, але через війну рішення перенесли.

Перехідний період запровадження Е-рецепту на антибіотики триватиме з 1 серпня до кінця року.

Щоб отримати рецепт, необхідно:

звернутися до свого сімейного лікаря або до будь-якої іншої медустанови,

отримати електронний рецепт на ліки,

забрати антибіотики в аптеці.

Пацієнт має бути зареєстрований у електронній системі охорони здоров'я – ЄЗОЗ. Ті, хто цього ще не зробив, може виправити ситуацію, звернувшись до сімейного лікаря.

Для медустанов, що знаходяться на лінії фронту, у зоні бойових дій та на тимчасово окупованих територіях, роблять виняток. Там дозволяється виписувати паперовий рецепт на антибіотики.

Зазначається, що зміни умов продажу антибіотиків зумовлені тим, що українці часто зловживають такими ліками, а це в свою чергу подекуди призводить до тяжких наслідків.

Впровадження електронного рецепту на антибіотики стане першим етапом впровадження електронних рецептів в Україні на всі рецептурні ліки.

Нагадаємо, скандал спалахнув у лікарні на Одещині: у поранених військових вимагали купувати ліки, деталі

Також повідомлялось, діти зможуть піти в школи з першого вересня, стало відомо, що для них зміниться: "Буде створений..."

Крім того Politeka.net писала, що українці працюватимуть за новими правилами, Кабмін хоче поміняти закон